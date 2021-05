Papa | nazionalismi e individualismo dividono il mondo e la Chiesa

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Papa nazionalismi

Vatican News

"Ichiusi e aggressivi e l'individualismo radicale sgretolano o dividono il noi, tanto nel ... Lo scriveFrancesco nel messaggio per la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato (...... il rischio di implosione del Pd da cui è derivata la ricerca di un 'straniero', l'alleanza ... Superare l'ottica difensiva rispetto sia aiche a ai progetti alla Macron uscendo dalla ..."Nei momenti di maggiore crisi, come ora per la pandemia, i nazionalismi chiusi e aggressivi e l'individualismo radicale sgretolano o dividono il noi, tanto nel mondo quanto all'interno della Chiesa"."I fedeli cattolici sono chiamati a impegnarsi, ciascuno a partire dalla comunità in cui vive, affinché la Chiesa diventi sempre più inclusiva" e il nostro futuro sia davvero, quale dovrebbe essere, " ...