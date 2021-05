Omicidio Mario Cerciello Rega: ergastolo per Elder e Hjorth (Di giovedì 6 maggio 2021) Sono stati condannati all’ergastolo i due giovani statunitensi Lee Finnegan Elder e Gabriel Natale Christian Hjorth, per l’Omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri originario di Somma Vesuviana Mario Cerciello Rega. Condanna all’ergastolo per gli americani Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth per l’Omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega e il ferimento del collega Leggi su 2anews (Di giovedì 6 maggio 2021) Sono stati condannati all’i due giovani statunitensi Lee Finnegane Gabriel Natale Christian, per l’del vicebrigadiere dei carabinieri originario di Somma Vesuviana. Condanna all’per gli americani Finnegan Leee Gabriel Nataleper l’del vicebrigadiere dei carabinierie il ferimento del collega

