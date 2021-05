Napoli, report allenamento: Ospina lavora in gruppo, terapie per Koulibaly (Di giovedì 6 maggio 2021) Durante l’allenamento odierno del Napoli David Ospina è tornato in gruppo, mentre Kalidou Koulibaly è alle prese con le terapie. Il Napoli continua a preparare … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 6 maggio 2021) Durante l’odierno delDavidè tornato in, mentre Kalidouè alle prese con le. Ilcontinua a preparare … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Solo cinque giorni dopo la sentenza che nel 2013 condannò Silvio Berlusconi per evasio… - emergency_ong : #NessunoEscluso e nuova #povertà: in un #report la fotografia del nostro progetto di distribuzione gratuita di pacc… - MundoNapoli : Napoli, report allenamento del 6 maggio - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 SSC Napoli, il report. Terapie per Koulibaly, Ospina in gruppo: SSC Nap… - neifatti : Ssc Napoli, il report dell’allenamento -