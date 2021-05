Massimiliano Allegri, la fuga dall’altare e le scommesse ai cavalli. Dagli scherzi all’aneddoto su Szczesny (Di giovedì 6 maggio 2021) Massimiliano Allegri è pronto a tornare in corsa. Dopo una buona carriera da calciatore intraprende quella da allenatore. La svolta arriva Cagliari dove si mette in mostra con una stagione importante. Viene chiamato dal Milan, con cui vince uno scudetto e una Supercoppa italiana. Dal 2014 al 2019 è alla guida della Juventus, con cui vince undici trofei? cinque campionati, quattro Coppe Italia consecutive, due Supercoppe italiane e raggiunge due finali di Champions League, senza vincere. Nell’estate del ’92 doveva convolare a nozze con la fidanzata storica Erika, ma le cose non andranno come previsto. Allegri conosce una ragazza in discoteca e a due giorni dal matrimonio lascia Erika. La nuova relazione dura 5 anni, poi i due si lasciano. In seguito, il tecnico si è sposato con Gloria, dalla quale ha avuto la prima figlia: Valentina. Il ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 6 maggio 2021)è pronto a tornare in corsa. Dopo una buona carriera da calciatore intraprende quella da allenatore. La svolta arriva Cagliari dove si mette in mostra con una stagione importante. Viene chiamato dal Milan, con cui vince uno scudetto e una Supercoppa italiana. Dal 2014 al 2019 è alla guida della Juventus, con cui vince undici trofei? cinque campionati, quattro Coppe Italia consecutive, due Supercoppe italiane e raggiunge due finali di Champions League, senza vincere. Nell’estate del ’92 doveva convolare a nozze con la fidanzata storica Erika, ma le cose non andranno come previsto.conosce una ragazza in discoteca e a due giorni dal matrimonio lascia Erika. La nuova relazione dura 5 anni, poi i due si lasciano. In seguito, il tecnico si è sposato con Gloria, dalla quale ha avuto la prima figlia: Valentina. Il ...

