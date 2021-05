Madonna in lutto: “Un grande dolore, ho il cuore spezzato” (Di giovedì 6 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La cantante Madonna è in lutto. L’addio straziante all’amico scomparso: un’icona di bellezza degli anni ’80 che tutti ricordano La cantante Madonna è considerata la “Regina del Pop”. Nel corso della sua carriera ha regalato ai suoi fan e al mondo della musica delle vere e proprie hit che sono conosciute in tutto il mondo, ormai Leggi su youmovies (Di giovedì 6 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La cantanteè in. L’addio straziante all’amico scomparso: un’icona di bellezza degli anni ’80 che tutti ricordano La cantanteè considerata la “Regina del Pop”. Nel corso della sua carriera ha regalato ai suoi fan e al mondo della musica delle vere e proprie hit che sono conosciute in tutto il mondo, ormai

Advertising

zazoomblog : Lutto nello spettacolo aspirante star perde la vita: Madonna in lacrime - #Lutto #nello #spettacolo #aspirante - zazoomblog : Lutto nello spettacolo aspirante star perde la vita: Madonna in lacrime - #Lutto #nello #spettacolo #aspirante… - UntitledMagazin : #rip #NickKamen ?? Lutto nel mondo della musica: Morto Nick Kamen, cantante, modello e protégé di Madonna. Aveva 59… - hargoIden : madonna quando sono corti i capelli non parlatemi sono in lutto -