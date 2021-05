Locatelli invita ancora alla prudenza | ' Andiamo verso le riaperture | ma non dimentichiamoci dei morti'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Locatelli invita

AGI - Agenzia Italia

Il presidente del Consiglio superiore di sanità, Francoperò ancora alla prudenza: "Andiamo verso le riaperture, ma non bisogna dimenticare i morti". E poi aggiunge: "Bene il ...'Andiamo verso le riaperture, ma non bisogna dimenticare i morti'. Il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco, in una intervista al Corriere della Sera,alla prudenza. E aggiunge: 'Bene il certificato verde per favorire il turismo'. 'L'obiettivo è quello di riprendere una serie di attività ...Il presidente del Consiglio superiore di sanità d'accordo anche con il certificato verde per favorire il turismo: "Gradualità nelle decisioni per difendere la salute" ...AGI - Siamo all'ultimo miglio e non possiamo mollare: sarebbe un errore imperdonabile. ? Franco Locatelli, oncoematologo del Cts e presidente del Consiglio superiore di Sanità, richiama alla cautela e ...