Lo studio: “Il cibo strumento potente per la salute psico-fisica” (Di giovedì 6 maggio 2021) “Lascia che il cibo sia la tua medicina e la medicina sia il tuo cibo” una famosa citazione di Ippocrate sembra essere il principio base su cui si fonda la Psichiatria Nutrizionale, una disciplina che indaga il ruolo dell’alimentazione e della nutrizione sulla salute mentale, messa a rischio da mesi di distanziamento e isolamento forzato come quello che abbiamo vissuto nell’ultimo anno. “La notizia positiva è che, secondo i dettami della psichiatria nutrizionale, grazie alla profonda connessione fra cibo e psiche, la nostra mente può essere curata anche a tavola, come già diversi studi Nestlé suggerivano, dimostrando per esempio come la dieta mediterranea sia associata a un minor rischio di depressione e come in particolare alcuni cibi, i cosiddetti mood food, siano dotati di proprietà positive sul buonumore e sul ... Leggi su italiasera (Di giovedì 6 maggio 2021) “Lascia che ilsia la tua medicina e la medicina sia il tuo” una famosa citazione di Ippocrate sembra essere il principio base su cui si fonda la Psichiatria Nutrizionale, una disciplina che indaga il ruolo dell’alimentazione e della nutrizione sullamentale, messa a rischio da mesi di distanziamento e isolamento forzato come quello che abbiamo vissuto nell’ultimo anno. “La notizia positiva è che, secondo i dettami della psichiatria nutrizionale, grazie alla profonda connessione frae psiche, la nostra mente può essere curata anche a tavola, come già diversi studi Nestlé suggerivano, dimostrando per esempio come la dieta mediterranea sia associata a un minor rischio di depressione e come in particolare alcuni cibi, i cosiddetti mood food, siano dotati di proprietà positive sul buonumore e sul ...

Alimentazione: 'Dimmi cosa cucini e ti dirò che Mamma sei', lo studio di una sociologa (2) Spiega Carla Facchini, professore senior di Sociologia della Famiglia Università Milano Bicocca: "Negli ultimi decenni il modello classico di fruizione del cibo è sempre più affiancato da altre modalità di fruizione: non solo il pasto principale tende a diventare quello serale ed è diventato più frequente il ricorso al mangiar fuori ma, negli ultimissimi ...

