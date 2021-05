LIVE Tuffi, Coppa del Mondo Tokyo in DIRETTA: niente finale (alle ore 9.00) per Marsaglia, ma pass olimpico conquistato (Di giovedì 6 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.48: alle 9.00 comincerà la finale dei 3 metri maschili, purtroppo senza azzurri. 7.46: La semifinale è stata vinta dal britannico Daniel Goodfellow con 481.80 punti davanti al messicano Rodrigo Diego Lopez (466.65) e al tedesco Martin Wolfram (451.30). 7.45: Marsaglia ha totalizzato un punteggio totale di 393.15, beffato per venticinque centesimi dall’americano Briadam Herrera. 7.44: Lorenzo Marsaglia chiude al tredicesimo posto la semifinale dei 3 metri maschile alla Coppa del Mondo di Tokyo, ma è un piazzamento che gli permette comunque di partecipare anche alle Olimpiadi individualmente e non solo in sincro insieme a Giovanni ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.48:9.00 comincerà ladei 3 metri maschili, purtroppo senza azzurri. 7.46: La semiè stata vinta dal britannico Daniel Goodfellow con 481.80 punti davanti al messicano Rodrigo Diego Lopez (466.65) e al tedesco Martin Wolfram (451.30). 7.45:ha totalizzato un punteggio totale di 393.15, beffato per venticinque centesimi dall’americano Briadam Herrera. 7.44: Lorenzochiude al tredicesimo posto la semidei 3 metri maschile alladeldi, ma è un piazzamento che gli permette comunque di partecipare ancheOlimpiadi individualmente e non solo in sincro insieme a Giovanni ...

zazoomblog : LIVE Tuffi Coppa del Mondo Tokyo in DIRETTA: si chiude con la finale dei 3 metri uomini - #Tuffi #Coppa #Mondo… - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: #LIVE ??? #Tuffi | Coppa del Mondo 2021 | 5ª giornata Semifinale Piattaforma 10 m Femminile ?? #Raisport +HD (CH 57) ?? #Stre… - RaiSport : #LIVE ??? #Tuffi | Coppa del Mondo 2021 | 5ª giornata Semifinale Piattaforma 10 m Femminile ?? #Raisport +HD (CH 5… - zazoomblog : LIVE Tuffi Coppa del Mondo in DIRETTA: Sarah Jodoin Di Maria si gioca l’accesso alla finale - #Tuffi #Coppa #Mondo… - zazoomblog : LIVE Tuffi Coppa del Mondo in DIRETTA: Batki-Pellacani decime dopo tre rotazioni. Tokyo è lontana - #Tuffi #Coppa… -