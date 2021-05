L’inflazione in arrivo | l’accordo Ue-Cina carta straccia L’economia secondo D Salvatore

Leggi su formiche

(Di giovedì 6 maggio 2021) Forse il segretario al Tesoro Janet Yellen ha ragione. I tassi negli Stati Uniti presto o tardi torneranno a salire, per frenare un’inflazione innescata da una crescita delal di sopra delle aspettative e figlia dei mastodontici piani pandemici, tre nel giro di quattro mesi, messi in piedi da Joe Biden. Una potenza di fuoco da 5 mila miliardi di dollari che non può non avere delle conseguenze. Un’economia imbottita di liquidità vuol dire più spesa pubblica e dunque più propensione al consumo e in ultima istanza una risalita dei prezzi, quindi più inflazione. Per questo, una stretta sul costo del denaro può essere un primo passo per evitare il surriscaldamento del. Sempre che il governatore della Fed, Jerome Powell, sia d’accordo. A Wall Street, vista la reazione negativa alle parole di Yellen, non lo sono. Formiche.net ne ha parlato ...