Isola | Angela e Andrea su Gilles Rocca | “Il bimbo ha 40 anni”

Angela Melillo e Andrea Cerioli commentano l'addio di Gilles Rocca all'Isola dei Famosi. I due sono dispiaciuti per la "cattiva figura" che avrebbe fatto l'ex naufrago. I due naufraghi Angela Melillo e Andrea Cerioli commentano il comportamento del loro ex collega naufrago Gilles Rocca e entrambi sono dispiaciuti perché il naufrago a loro avviso avrebbe fatto una cattiva figura non sapendo contenersi nonostante la sua età adulta. E sono concordi nel dire che "ognuno delle sue azioni ne risponde". "Provare a sminuire gli altri per emergere l'ho sempre trovato triste", dice Andrea a Angela che concorda e aggiunge: "Molto ..."

