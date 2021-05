Incidente sul lavoro nella Bergamasca: operaio 46enne muore schiacciato da un carico (Di giovedì 6 maggio 2021) Un operaio di 46 anni è morto mentre stava lavorando in un cantiere a Pagazzano, nella Bassa Bergamasca. L’uomo, le cui generalità non sono ancora note, è rimasto schiacciato da un carico che è caduto dall’alto. Sul posto sono subito state inviate un’ambulanza e un’automedica, ma i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. L’episodio è avvenuto intorno alle 10 del mattino in un cantiere di via Canoca. Ora le autorità si stanno occupando dei rilievi per accertare le dinamiche dell’accaduto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Undi 46 anni è morto mentre stava lavorando in un cantiere a Pagazzano,Bassa. L’uomo, le cui generalità non sono ancora note, è rimastoda unche è caduto dall’alto. Sul posto sono subito state inviate un’ambulanza e un’automedica, ma i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. L’episodio è avvenuto intorno alle 10 del mattino in un cantiere di via Canoca. Ora le autorità si stanno occupando dei rilievi per accertare le dinamiche dell’accaduto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

