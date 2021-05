Il Wp: 'A luglio la Ue supererà gli Usa sui vaccini' (Di giovedì 6 maggio 2021) In un lungo reportage del Washington Post, il quotidiano statunitense ha notato che "Dopo mesi di carenze di scorte e imbarazzanti errori la campagna vaccinale in Europa ha finalmente accelerato". All'... Leggi su globalist (Di giovedì 6 maggio 2021) In un lungo reportage del Washington Post, il quotidiano statunitense ha notato che "Dopo mesi di carenze di scorte e imbarazzanti errori la campagna vaccinale in Europa ha finalmente accelerato". All'...

Ultime Notizie dalla rete : luglio supererà Il Wp: 'A luglio la Ue supererà gli Usa sui vaccini' Così si prevede che a "luglio la Ue avrà raggiunto gli Stati Uniti" nella corsa verso il 70% dei vaccinati e l'aspirazione all'immunità di gregge. outstream Nell'ultimo mese la Francia ha aumentato ...

