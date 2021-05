Il Qatar vuole anche la nuova Coppa Intercontinentale (Di giovedì 6 maggio 2021) Il Qatar vuole diventare sempre più protagonista nel mondo del calcio. Come riporta il sito portoghese Uol, il governo di Doha sta trattando con UEFA e Conmebol (la Federcalcio sudamericana) per ospitare, come sede fissa, la nuova Coppa Intercontinentale. Tale competizione, che vedeva scontrarsi i campioni della UEFA Champions League e della Copa Libertadores, era L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 6 maggio 2021) Ildiventare sempre più protagonista nel mondo del calcio. Come riporta il sito portoghese Uol, il governo di Doha sta trattando con UEFA e Conmebol (la Federcalcio sudamericana) per ospitare, come sede fissa, la. Tale competizione, che vedeva scontrarsi i campioni della UEFA Champions League e della Copa Libertadores, era L'articolo

Advertising

ImpieriFilippo : RT @CalcioFinanza: Non solo i Mondiali 2022. Il #Qatar vuole anche la nuova Coppa Intercontinentale, che potrebbe tornare nel 2023 https://… - CalcioFinanza : Non solo i Mondiali 2022. Il #Qatar vuole anche la nuova Coppa Intercontinentale, che potrebbe tornare nel 2023… - mentinfuga : La Federcalcio danese vuole che la Fifa indaghi sui lavoratori morti nei cantieri degli stadi in #Qatar… - yoshi5477 : RT @forumJuventus: [CT] Juve, Chiellini vuole continuare. Senza rinnovo ipotesi MLS e Qatar ?? -