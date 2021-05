Il primo atterraggio senza esplosione per Starship (Di giovedì 6 maggio 2021) Per la prima volta l'enorme astronave ha terminato un test tutta intera: ed è importante per i piani di SpaceX verso la Luna e Marte Leggi su ilpost (Di giovedì 6 maggio 2021) Per la prima volta l'enorme astronave ha terminato un test tutta intera: ed è importante per i piani di SpaceX verso la Luna e Marte

andreabettini : Ci sono riusciti. Atterraggio nominale per #Starship #SN15. Primo test di successo per il prototipo di @SpaceX - sergimagugliani : RT @ilpost: Il primo atterraggio senza esplosione per Starship - ilpost : Il primo atterraggio senza esplosione per Starship - angeloghinelli : RT @andreabettini: Ci sono riusciti. Atterraggio nominale per #Starship #SN15. Primo test di successo per il prototipo di @SpaceX https://t… - Affaritaliani : Spazio, primo atterraggio di successo per la Starship di SpaceX -