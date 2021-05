Il 15 e 16 maggio tornano le Giornate Fai di primavera “Ambiente come indissolubile intreccio tra natura e storia” 600 i tesori visitabili

(Di giovedì 6 maggio 2021) Sono più di 300 le città italiane che sabato 15 e domenica 16ospiteranno i 600 luoghi Fai aperti per ledi2021. Dai luoghi del “Trionfo della morte” di Gabriele D’Annunzio a Chieti fino ai parchi dei Giganti della Sila a Cosenza, dal Borgo di Castel Gandolfo a Roma al Museo della Scala a Milano: si tratta di parchi storici, residenze reali, castelli e monumenti, ed aree archeologiche non troppo conosciute. Anche in quest’anno di pandemia, la bellezza italiana apre le porte “nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria”,tengono a precisare gli organizzatori. La manifestazione di punta del FondoItaliano, da sempre accolta con grande entusiasmo in ogni parte del Paese, sarà anche l’occasione per spiegare, attraverso la scelta dei luoghi e il loro ...

Advertising

FilomenaGallo55 : RT @santuariopompei: Le celebrazioni dal Santuario tornano in diretta su Tv2000 nel mese di maggio. Si comincerà il 1°, alle 6.30, con il B… - laprovinciacr : #cremona Tornano le Giornate FAI di Primavera: sono il 15 e il 16 maggio - DigiscopingTour : RT @Fondoambiente: #GiornateFAI di Primavera 2021: il primo grande evento nazionale dedicato ad arte, cultura e natura dopo l’ultimo lockdo… - romatoday : Meteo, il caldo si fa da parte: tornano temporali e burrasca - FAI_delRoma : RT @Fondoambiente: #GiornateFAI di Primavera 2021: il primo grande evento nazionale dedicato ad arte, cultura e natura dopo l’ultimo lockdo… -

Ultime Notizie dalla rete : maggio tornano

Corriere della Sera

Ripartono le letture dedicate ai bambini alla biblioteca di Mezzago. L'iniziativa si terrà nel pomeriggio di sabato 8, dalle 16, ed è dedicata a bambine e bambini dai 3 ai 6 anni. Le letture si terranno nel giardino della biblioteca dei piccoli e la partecipazione è a numero chiuso su prenotazione. L'accesso è ...all'aperto le udienze generali del papa. Mercoledì prossimo, 12, Fancesco presiederà l'udienza generale nel Cortile di San Damaso. L'ultimo appuntamento pubblico, in aula Paolo VI, era ...Andrea Dovizioso e l'Aprilia verso il matrimonio. Il pilota forlivese l'11 e 12 maggio tornerà in sella ad un bolide Aprilia per un test privato. Secondo le indiscrezioni, dopo le prove, l'ex ...Tra poche ore Barbara D’Urso spegnerà 64 candeline, e magari tutti arrivassero a questo traguardo in forma come lei. Per un giorno la Barbara nazionale, o ...