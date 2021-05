“I miei filmini hot…” scandalo a UeD ecco cos’è successo

Leggi su viaggiarealverde

(Di giovedì 6 maggio 2021) Si avvicina il finale della trasmissione Uomini e Donne, l’ultimo appuntamento col popolare dating show di Maria De Filippi sarà molto probabilmente il 28 maggio; grande attesa per la scelta della giovane tronista Samantha Curcio, nonché degli altri due ragazzi, Massimiliano e Giacomo. Grande curiosità anche per le sorti di Biagio e Armando Incarnato, che nell’ultimo appuntamento non hanno fatto una gran bella figura, per cui si attende di sapere se torneranno nella prossima stagione. Le dame scomparse Chi invece non stiamo vedendo più è una delle dame del trono over, Aurora Tropea, che dopo essere stata duramente attaccata da Gianni Sperti più volte, ai limiti del mobbing, e dopo il caso dei presuntihot che avrebbe inviato al cavaliere Giancarlo, sebbene si siano rivelati un bluff, ha deciso di abbandonare stanca di essere crocifissa ad ogni parola ...