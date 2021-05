Green pass, coprifuoco e isole Covid-free: le misure per l’estate (Di giovedì 6 maggio 2021) Governo al lavoro per un’estate Covid free con il Green pass per i viaggi, l’allentamento del coprifuoco e le isole minori immunizzate così da incentivare il turismo. Da venerdì 7 maggio avrà inizio il piano di vaccinazione per le isole minori con Capraia e le Eolie, secondo quanto stabilito nel corso della riunione che si è svolta oggi tra governo, Associazione Nazionale Comuni isole Minori e Sindaci dei Comuni insulari minori, il Commissario straordinario all’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo e il Capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio. La pianificazione per le isole minori, fanno sapere dalla struttura commissariale, era stata avviata lo scorso 19 marzo, con la predisposizione di una piano ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 6 maggio 2021) Governo al lavoro per un’estatecon ilper i viaggi, l’allentamento dele leminori immunizzate così da incentivare il turismo. Da venerdì 7 maggio avrà inizio il piano di vaccinazione per leminori con Capraia e le Eolie, secondo quanto stabilito nel corso della riunione che si è svolta oggi tra governo, Associazione Nazionale ComuniMinori e Sindaci dei Comuni insulari minori, il Commissario straordinario all’emergenzaFrancesco Paolo Figliuolo e il Capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio. La pianificazione per leminori, fanno sapere dalla struttura commissariale, era stata avviata lo scorso 19 marzo, con la predisposizione di una piano ...

