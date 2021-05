Grave incidente sulla Tangenziale Nord tra Monza e Sesto, cabina del tir distrutta, 2 feriti | FOTO (Di giovedì 6 maggio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Un Grave incidente stradale ha provocato due feriti questo pomeriggio sulla Tangenziale Nord, A52 tra Sesto San Giovanni e Monza Sant’Alessandro. L’incidente stradale si è verificato poco dopo le 16,30 e ha visto coinvolto un autoarticolato che ha tamponato un furgone. A seguito dell’urto lo spostamento del carico trasportato ha provocato la distruzione della cabina. tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Grave ... Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 6 maggio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Unstradale ha provocato duequesto pomeriggio, A52 traSan Giovanni eSant’Alessandro. L’stradale si è verificato poco dopo le 16,30 e ha visto coinvolto un autoarticolato che ha tamponato un furgone. A seguito dell’urto lo spostamento del carico trasportato ha provocato la distruzione della. tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo...

Advertising

ilNotiziarioInd : Grave incidente sulla Tangenziale Nord tra Monza e Sesto, cabina del tir distrutta, 2 feriti | FOTO… - tribuna_treviso : INCIDENTE IN MONTAGNA / Aveva lasciato il sentiero per verificare che non ci fosse una persona in difficoltà. E’ st… - SettenewsWeb : Apoche ore dall’incidente sul lavoro avvenuto questa mattina, giovedì 6 maggio, nella Bergamasca, dove un operaio d… - 171822elFranca : RT @articoloUnoMDP: Federico Fornaro: grave quanto è successo, interrogazione al Ministro Giovannini sull’incidente avvenuto questa mattina… - NovaraToday : Incidente a Verbania, donna investita da un'auto: è grave -

Ultime Notizie dalla rete : Grave incidente Belluno, precipita da parete: grave escursionista trevigiano La macchina dei soccorsi Scattato l'allarme, l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore decollato portandosi sul posto. Una volta individuato il luogo dell'incidente, con un verricello di 50 metri sono stati sbarcati il tecnico di elisoccorso e l'equipe medica, che hanno subito prestato le prime cure urgenti all'infortunato. Imbarellato, l'escursionista ...

Belluno, esplosione dopo una fuga in un'abitazione: due feriti Sarebbe tre le persone coinvolte nell'incidente, una donna ustionata in modo grave è stata trasportata con l'elicottero del Suem al reparto Grandi ustionati dell'ospedale di Padova. Si tratta di una ...

Alfonsine. Grave incidente stradale lungo la Reale. Camion perde lamiere che investono un'auto: muore una 71enne ravennanotizie.it Ciclista investito a Calcinate del Pesce. «Mio zio lotta per la vita, aiutateci a capire cosa è successo» Sono gravi le condizioni del settantacinquenne coinvolto in un incidente il 25 aprile sulla Sp1. La nipote ci scrive e lancia un appello: «Siamo disperati e stiamo cercando di capire la dinamica dell' ...

Morire di lavoro, 7 domande e una soluzione: cambiare il sistema Firenze – La questione delle morti bianche, la strage silenziosa che si sta compiendo nei posti di lavoro, è diventata una delle grandi tematiche che coinvolgono non solo i sindacati e la politica, ma ...

La macchina dei soccorsi Scattato l'allarme, l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore decollato portandosi sul posto. Una volta individuato il luogo dell', con un verricello di 50 metri sono stati sbarcati il tecnico di elisoccorso e l'equipe medica, che hanno subito prestato le prime cure urgenti all'infortunato. Imbarellato, l'escursionista ...Sarebbe tre le persone coinvolte nell', una donna ustionata in modoè stata trasportata con l'elicottero del Suem al reparto Grandi ustionati dell'ospedale di Padova. Si tratta di una ...Sono gravi le condizioni del settantacinquenne coinvolto in un incidente il 25 aprile sulla Sp1. La nipote ci scrive e lancia un appello: «Siamo disperati e stiamo cercando di capire la dinamica dell' ...Firenze – La questione delle morti bianche, la strage silenziosa che si sta compiendo nei posti di lavoro, è diventata una delle grandi tematiche che coinvolgono non solo i sindacati e la politica, ma ...