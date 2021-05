Gb al voto locale, Johnson in vantaggio. Ma la Scozia scalpita per l'indipendenza (Di giovedì 6 maggio 2021) Il premier britannico alla prova delle urne, dopo la Brexit e dopo un anno di emergenza covid. 48 mln di persone alle ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 6 maggio 2021) Il premier britannico alla prova delle urne, dopo la Brexit e dopo un anno di emergenza covid. 48 mln di persone alle ...

Advertising

giu33liana : RT @giu33liana: #HaveDemocracy #FacciamoRete #UK post #Brexit #BorisJohnson tuona contro il referendum per l'indipendenza della #Scozia… - Carmela_oltre : RT @giu33liana: #HaveDemocracy #FacciamoRete #UK post #Brexit #BorisJohnson tuona contro il referendum per l'indipendenza della #Scozia… - AndreaBonturi : RT @giu33liana: #HaveDemocracy #FacciamoRete #UK post #Brexit #BorisJohnson tuona contro il referendum per l'indipendenza della #Scozia… - JoeCool_____ : RT @giu33liana: #HaveDemocracy #FacciamoRete #UK post #Brexit #BorisJohnson tuona contro il referendum per l'indipendenza della #Scozia… - giu33liana : #HaveDemocracy #FacciamoRete #UK post #Brexit #BorisJohnson tuona contro il referendum per l'indipendenza della… -