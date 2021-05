Efsa: additivo alimentare biossido di titanio non è sicuro (Di giovedì 6 maggio 2021) Efsa: additivo alimentare biossido di titanio (E171) non è sicuro. Non parrebbe, infatti, esclusa la genotossicità, che potrebbe comportare effetti cancerogeni. biossido di titanioPrima di tutto, che cos’è l’Efsa? Efsa è l’acronimo di European Food Safety Authority, ovvero autorità europea per la Sicurezza alimentare. L’Efsa stessa scrive che l’additivo alimentare biossido di titanio (E171), che aveva ricevuto l’autorizzazione dall’UE nel 2008 appunto perché ritenuto assolutamente sicuro, ora non lo è più. Come mai questo tardivo e sostanziale cambio di giudizio? POTREBBE INTERESSARTI ... Leggi su ck12 (Di giovedì 6 maggio 2021)di(E171) non è. Non parrebbe, infatti, esclusa la genotossicità, che potrebbe comportare effetti cancerogeni.diPrima di tutto, che cos’è l’è l’acronimo di European Food Safety Authority, ovvero autorità europea per la Sicurezza. L’stessa scrive che l’di(E171), che aveva ricevuto l’autorizzazione dall’UE nel 2008 appunto perché ritenuto assolutamente, ora non lo è più. Come mai questo tardivo e sostanziale cambio di giudizio? POTREBBE INTERESSARTI ...

