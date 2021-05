Drusilla Gucci e Damiano dei Maneskin fidanzati? Lei rompe il silenzio e spiega come stanno le cose tra loro (Di giovedì 6 maggio 2021) Della vita privata di Damiano dei Maneskin si sa poco o nulla. Eppure nelle ultime settimane si vociferava di una sua presunta relazione con Drusilla Gucci, l’ereditiera della celebre famiglia fiorentina che ha partecipato all’Isola dei Famosi 2021. Proprio lei, sulle pagine di Chi Magazine, ha voluto fare chiarezza: “Io sono una ragazza che ha avuto poche relazioni nella vita e tutte durature. Hanno scritto che ho avuto una storia con il cantante Damiano dei Maneskin. Fake news… purtroppo“. Insomma, con un po’ di rammarico l’ex naufraga ha dovuto smentire il flirt. Damiano invece è single o almeno questo aveva dichiarato in una recente intervista a Le Iene: “Mi piacciono le donne, ma ricevo molte avance da parte di maschi e non mi dà assolutamente fastidio. Non mi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Della vita privata dideisi sa poco o nulla. Eppure nelle ultime settimane si vociferava di una sua presunta relazione con, l’ereditiera della celebre famiglia fiorentina che ha partecipato all’Isola dei Famosi 2021. Proprio lei, sulle pagine di Chi Magazine, ha voluto fare chiarezza: “Io sono una ragazza che ha avuto poche relazioni nella vita e tutte durature. Hanno scritto che ho avuto una storia con il cantantedei. Fake news… purtroppo“. Insomma, con un po’ di rammarico l’ex naufraga ha dovuto smentire il flirt.invece è single o almeno questo aveva dichiarato in una recente intervista a Le Iene: “Mi piacciono le donne, ma ricevo molte avance da parte di maschi e non mi dà assolutamente fastidio. Non mi ...

