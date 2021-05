Diego Abatantuono, attore amatissimo ed apprezzatissimo: conoscete le sue origini? (Di giovedì 6 maggio 2021) Diego Abatantuono è un famosissimo ed apprezzatissimo attore e comico, ma conoscete le sue origini? Scopriamo questo retroscena inedito. È uno degli attori più formidabili della televisione e del cinema italiano, Diego Abatantuono. Iniziato a muovere i primi passi in questo mondo davvero giovanissimo, il simpaticissimo comico ed attore ha riscosso un successo strepitoso fin L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 6 maggio 2021)è un famosissimo ede comico, male sue? Scopriamo questo retroscena inedito. È uno degli attori più formidabili della televisione e del cinema italiano,. Iniziato a muovere i primi passi in questo mondo davvero giovanissimo, il simpaticissimo comico edha riscosso un successo strepitoso fin L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

lucianb77440625 : @Larissa58744003 2071,un anno eccezionale, il film con Diego Abatantuono, poi mi dirai... - nonleggerlo : Caro Diego Abatantuono, tra i tuoi primi successi, quale il film preferito? @repubblica #nonrassegna - MadameSwann : RT @FPanunzi: Non ci avevo mai fatto caso: qua Mourinho parla come Diego Abatantuono - FPanunzi : Non ci avevo mai fatto caso: qua Mourinho parla come Diego Abatantuono - moviestruckers : #DavidDiDonatello2021: a #DiegoAbatantuono il David Speciale 2021 -