De Paul a Milano, rumors di mercato. L’Udinese: “solo motivi burocratici” (Di giovedì 6 maggio 2021) Rodrigo De Paul è uno dei migliori calciatori del campionato di Serie A ed è finito nel mirino di tanti club italiani ed esteri. In particolar modo la squadra pronta a fare follie è l’Inter, Conte è alla ricerca di qualità per alzare l’asticella. Potrebbe aprirsi un derby con il Milan. L’argentino è stato ‘beccato’ a Milano, ovviamente si sono scatenati i rumors di mercato. L’Udinese ha deciso di pubblicare un comunicato ufficiale: “Udinese Calcio precisa, al fine di evitare qualsiasi equivoco, che in data odierna Rodrigo De Paul si trovava a Milano per recarsi al Consolato argentino, con la sua famiglia e accompagnato dalla Società, per ragioni burocratiche”. Inter, adesso la Champions League: le richieste di Conte sul mercato, può nascere una squadra ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 6 maggio 2021) Rodrigo Deè uno dei migliori calciatori del campionato di Serie A ed è finito nel mirino di tanti club italiani ed esteri. In particolar modo la squadra pronta a fare follie è l’Inter, Conte è alla ricerca di qualità per alzare l’asticella. Potrebbe aprirsi un derby con il Milan. L’argentino è stato ‘beccato’ a, ovviamente si sono scatenati idiha deciso di pubblicare un comunicato ufficiale: “Udinese Calcio precisa, al fine di evitare qualsiasi equivoco, che in data odierna Rodrigo Desi trovava aper recarsi al Consolato argentino, con la sua famiglia e accompagnato dalla Società, per ragioni burocratiche”. Inter, adesso la Champions League: le richieste di Conte sul, può nascere una squadra ...

Advertising

FcInterNewsit : Piccolo assaggio di Milano per De Paul: l'argentino dell'Udinese oggi in visita al Botinero - sportli26181512 : L'Udinese precisa: 'De Paul a Milano per ragioni burocratiche': L'argentino si è recato al consolato con la famigli… - gilnar76 : De Paul è stato oggi a Milano, ma il mercato non c’entra: il comunicato #7champions #Acm #Acmilan #Milan #Milanisti… - CalcioWeb : #DePaul a Milano solo per motivi burocratici: il comunicato dell'#Udinese - calciomercatoit : ?? #Udinese, il comunicato su #DePaul: “A Milano per ragioni burocratiche” -