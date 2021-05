Da bambino era molto vivace, oggi è uno degli chef più apprezzati al mondo: ecco chi è (Di giovedì 6 maggio 2021) Da bambino piccolo, vivace e carino oggi un grandissimo chef a livello mondiale. ecco le curiosità Le curiosità dello chef (Foto Web)Da piccolo carino e molto vivace, oggi uno degli chef più apprezzati e conosciuti a livello mondiale: stiamo parlando di Antonino Cannavacciuolo. Ha saputo conquistare il pubblico italiano oltre per la sua cucina ma anche per la professionalità, la simpatia e la spontaneità. L’equilibrio dei suoi piatti è una perfetta fusione tra mare e montagna, da nord e sud. Antonino nasce a Vico Equense, e ama i sapori della sua terra, la costiera Amalfitana, e delle tradizioni campane, tra cui il limone. La sua prima formazione parte proprio da qui ... Leggi su kronic (Di giovedì 6 maggio 2021) Dapiccolo,e carinoun grandissimoa livello mondiale.le curiosità Le curiosità dello(Foto Web)Da piccolo carino eunopiùe conosciuti a livello mondiale: stiamo parlando di Antonino Cannavacciuolo. Ha saputo conquistare il pubblico italiano oltre per la sua cucina ma anche per la professionalità, la simpatia e la spontaneità. L’equilibrio dei suoi piatti è una perfetta fusione tra mare e montagna, da nord e sud. Antonino nasce a Vico Equense, e ama i sapori della sua terra, la costiera Amalfitana, e delle tradizioni campane, tra cui il limone. La sua prima formazione parte proprio da qui ...

Advertising

foggylady : RT @Jankus: #Freud ebbe in cura Hitler quando ancora era un bambino. Il padre non volle che continuasse la terapia. - PaoloStarvaggi : @Fiammy71 @AntoStel @ProgettoTeatris @Ainely88 Ed ha anche la memoria corta, visto che certamente quando era lui st… - Jankus : #Freud ebbe in cura Hitler quando ancora era un bambino. Il padre non volle che continuasse la terapia. - tartaruga20201 : RT @milapersiste: Quando ero piccola avere l’influenza era bello. Due o tre giorni a casa, niente sveglia, le coccole di mamma. Mo’ se un b… - fefodero : @edcguitar @Inter No, l’inno non porta un soldo bucato. Il senso era: se devo beccarmi un inno marchetta o un presi… -