Covid Lombardia | oggi 1 557 contagi | bollettino 6 maggio

(Di giovedì 6 maggio 2021) (Adnkronos) – Sono 1.557 i nuovidi coronavirus insecondo i dati deldi, 6. Si registrano altri 32 morti, che portano a 33.046 il totale dei decessi nella regione dall’inizio della pandemia di-19. Da ieri sono stati processati 50.251 tamponi, l’indice di positività è al 3%. I ricoverati in terapia intensiva scendono di 6 unità rispetto a ieri e sono in tutto 519, mentre i pazienti in area non critica sono 3.188 (-75). I dimessi/guariti sono in tutto 731.260 (+2.420). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Lo afferma ad Affaritaliani.it il virologo Fabrizio Pregliasco , direttore sanitario dell'ospedale Galeazzi di Milano e membro del Cts della, rispondendo alla domanda se da metà mesa sarà ...Anche oggi in aumento i casi diregistrati in Italia, sono 11.807 rispetto ai 10.385, con un numero di tamponi lievemente ... La regione con il maggior numero di nuovi positivi è oggi la...(ANSA) - MILANO, 06 MAG - Con 54.722 tamponi effettuati, sono 2.151 i nuovi positivi in Lombardia con il tasso di positività in crescita al 3,9% (ieri 3%). Sono in calo sia i ricoverati in terapia ...(Adnkronos) - Sono 1.557 i nuovi contagi di coronavirus in Lombardia secondo i dati del bollettino di oggi, 6 maggio. Si registrano altri 32 morti, che portano a 33.046 il totale dei decessi nella reg ...