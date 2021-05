Covid Italia, l’indice di positività scende al 3,6%, ma è ancora alto il numero dei decessi: 258 (Di giovedì 6 maggio 2021) Migliora ancora la situazione contagi nel Paese anche se, come vedremo, purtroppo continua ancora ad essere troppo alto il numero delle vittime. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 324.640 tamponi ‘misti’ (cioè antigenici e molecolari calcolati insieme), dai quali sono stati individuati 11.807 nuovi contagi che, in proporzione, hanno dato un tasso di positività al 3,6%. Inoltre, informa ancora il bollettino quotidiano redatto dal ministero della Salute, nel Paese gli attualmente positivi (non necessariamente tutti ‘malati’), sono 402.802, dunque 4.327 in meno rispetto a ieri. Ricordiamo che, dall’inizio dell’emergenza ad oggi, in Italia sono stati registrati 4.082.198 di casi totali. In tutto ciò la Lombardia continua ad essere la regione maggiormente colpita ... Leggi su italiasera (Di giovedì 6 maggio 2021) Migliorala situazione contagi nel Paese anche se, come vedremo, purtroppo continuaad essere troppoildelle vittime. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 324.640 tamponi ‘misti’ (cioè antigenici e molecolari calcolati insieme), dai quali sono stati individuati 11.807 nuovi contagi che, in proporzione, hanno dato un tasso dial 3,6%. Inoltre, informail bollettino quotidiano redatto dal ministero della Salute, nel Paese gli attualmente positivi (non necessariamente tutti ‘malati’), sono 402.802, dunque 4.327 in meno rispetto a ieri. Ricordiamo che, dall’inizio dell’emergenza ad oggi, insono stati registrati 4.082.198 di casi totali. In tutto ciò la Lombardia continua ad essere la regione maggiormente colpita ...

