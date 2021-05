Covid-19 | apre il centro vaccinale a Vietri sul Mare

(Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiIl sindaco Giovanni De Simone annuncia che il punto, allestito all’interno delpastorale-parrocchiale “Don Luigi Magliano” in via Diego Tajani n.88, aprirà ufficialmente i battenti a partire da lunedì 10 maggio 2021. Nell’ambito del progetto “Sicura”, l’assessore Capozzolo e il consigliere Benincasa propongono weekend dedicati alla vaccinazione degli addetti delle attività turistico-commerciali. Tutto pronto, asul, per l’inaugurazione – domenica 9 maggio 2021, alle ore 17:00 – del nuovo «», sito in via Diego Tajani n.88, all’interno delpastorale-parrocchiale “Don Luigi Magliano”. Ad effettuare i vaccini anti-19 saranno i medici di base ...

...Stati Uniti per una rinuncia alla protezione dei diritti intellettuali per i vaccini anti -... L'impegno dell'Italia Su questa scia, la breve dichiarazione di Mario Draghiun impegno dell'...La moratoria sui brevetti di Big Pharma di cui ha parlato il presidente Usa Joe Bidenun dibattito anche tra gli esperti - economisti e scienziati della politica - mentre il ...vaccini per il...05 MAG – “Ci arrivano segnalazioni di laboratori privati che arrivano a far pagare, per un semplice test sierologico che rileva la presenza di anticorpi per il Covid, anche la cifra di 82 euro. E’ ver ...L'11 Maggio alla Caserma Ferrara Orsi-Brigata Garibaldi in Caserta possono vaccinarsi tutti gli over 18 per 24 ore ...