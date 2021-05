Coronavirus, giovedì 6 maggio: sono 1.007 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma – “Oggi nel Lazio, su oltre 19mila tamponi e oltre 18mila antigenici per un totale di oltre 37mila test, si registrano 1.007 casi positivi, 39 decessi e 2.375 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 5%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, spiegando che “il valore RT e’ a 0.9, i tassi di occupazione ospedalieri sono entro la soglia, diminuisce l’incidenza a 123 casi per 100 mila abitanti”. A Roma i nuovi casi sono 508. Nella Asl Roma 1 sono 172 e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano sette decessi con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 209 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma – “Oggi nel, su oltre 19mila tamponi e oltre 18mila antigenici per un totale di oltre 37mila test, si registrano 1.007 casi positivi, 39 decessi e 2.375 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 5%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, spiegando che “il valore RT e’ a 0.9, i tassi di occupazione ospedalierientro la soglia, diminuisce l’incidenza a 123 casi per 100 mila abitanti”. A Roma icasi508. Nella Asl Roma 1172 e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano sette decessi con patologie. Nella Asl Roma 2209 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus giovedì Coronavirus nel mondo. In Nepal crescono i contagi in modo vertiginoso. "Rischia di diventare una nuova India" ... secondo i dati ufficiali rilasciati giovedì. I dati del Ministero della Salute mostrano 3.980 ...Stati brasiliani ad adottare ancora una volta rigide misure per contenere l'avanzata del coronavirus. Ma ...

Covid oggi, contagi regioni Italia: bollettino coronavirus 6 maggio I numeri su contagi, ricoveri e morti di oggi, giovedì 6 maggio. le news dalle città - Roma, Milano,... I dati delle regioni: CAMPANIA Sono 1.503 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 6 maggio, ...

Coronavirus, Figliuolo: "Lunedì via ai vaccini per gli over 50". Giappone, situazione critica