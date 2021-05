Cittadella, D’Urso indagato per omicidio stradale: ha investito uno storico collaboratore del club (Di giovedì 6 maggio 2021) Guai giudiziari per Christian D’Urso, centrocampista del Cittadella che è stato accusato di omicidio stradale in seguito all’incidente nel quale ha investito il 23 aprile Lino Simonetto, storico collaboratore del club veneto. L’uomo è morto sei giorni dopo e il pm Roberto Piccione ha disposto l’autopsia sul corpo del tuttofare dei granata, mentre la Procura, come riporta Il Gazzettino, ha avviato una perizia per ricostruire la dinamica dell’incidente. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 6 maggio 2021) Guai giudiziari per Christian, centrocampista delche è stato accusato diin seguito all’incidente nel quale hail 23 aprile Lino Simonetto,delveneto. L’uomo è morto sei giorni dopo e il pm Roberto Piccione ha disposto l’autopsia sul corpo del tuttofare dei granata, mentre la Procura, come riporta Il Gazzettino, ha avviato una perizia per ricostruire la dinamica dell’incidente. SportFace.

