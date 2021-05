(Di giovedì 6 maggio 2021) Il fatto è successo a Napoli. Un ragazzo di 27 anni fingeva di essere un ragazzino per poter adescarecon età compresa tra 10 e 15 anni sui social, utilizzando, Instagram e TikTok per chiedere lorointimi. È statoun 27enne incensurato di Monteruscello. L’accusa è pornografiale: il L'articolo proviene da Consumatore.com.

zazoomblog : Chiedeva foto e video hard a minori su Facebook: arrestato - #Chiedeva #video #minori #Facebook: - FVLMINE : @peciuuzzz senti io feci un@sogno bellissimo dove harry mi chiedeva una foto e mi invitava cine ospite al suo tour - Crocix404 : @tvseriesale si si ovvio, già mi hanno detto male l'altro ieri che uno leggendo i miei tweet contro di lei mi chied… - qnazionale : Napoli, chiedeva foto e video intimi a minori sui social: arrestato 27enne - HSkelsen : @DobraEr @vivinbaro @matteorenzi Si vergogni, parole testuali: 'Quella foto inquadra un momento molto preciso […] e… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiedeva foto

QUOTIDIANO NAZIONALE

... 'Sto ricevendo attacchi da chi, un mese fa, mi contattava per collaborare, chiedendomi i dati delle interazioni di post e stories, e midi mettere like alle sue. Oggi, invece, '...... però, la ragazza ' non rispondeva ' e poco dopo, all'arrivo di uno dei ragazzi che 'se ... che racconta agli inquirenti di aver ricevuto - il giorno successivo ai fatti - una serie di...Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Il Manchester United ha fissato il prezzo per il riscatto di Dalot: 17 milioni di euro ...Divieto di fotografie agli Uffizi per blogger e influencer? No, la notizia è priva di fondamento: la divulgazione senza scopo di lucro è sempre libera e gratuita. Il museo spiega la sua posizione.