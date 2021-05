Brevetti vaccini | Draghi | bene comune globale | prioritario aumentare la produzione

(Di giovedì 6 maggio 2021) (Teleborsa) – “Isono un. Èla loro, garantendone la sicurezza, e abbattere gli ostacoli che limitano le campagne vaccinali”. È la posizione espressa dal presidente del Consiglio Marioattraverso una nota diffusa da Palazzo Chigi dopo la decisione degli Stati Uniti di sostenere la revoca delle protezioni della proprietà intellettuale per ianti-Covid. Una dichiarazione che segue l’apertura in quella direzione da parte dell’Unione europea che attraverso la presidente della Commissione Ursula von der Leyen si è detta pronta a discutere del dossier. Un orientamento confermato anche dal presidente del Parlamento europeo David Sassoli. “Il Parlamento europeo è ...

