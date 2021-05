Borsa: Europa chiude in leggero positivo (Di giovedì 6 maggio 2021) Chiusura in leggero positivo per le principali Borse europee, condizionate nell'andamento finale dall'andamento di Wall Street, che aveva girato in rosso, per rimanere poi debole, sull'onda anche di ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 maggio 2021) Chiusura inper le principali Borse europee, condizionate nell'andamento finale dall'andamento di Wall Street, che aveva girato in rosso, per rimanere poi debole, sull'onda anche di ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Europa chiude in leggero positivo: Londra (+0,5%), Parigi (+0,2%), Francoforte (+0,1%) - daybinary : Borsa: Europa peggiora con rosso Wall Street, Milano (-0,15%) - fisco24_info : Borsa: Europa peggiora con rosso Wall Street, Milano (-0,15%): Effetto conti e stop vaccini su Moderna, tiene Astra… - fisco24_info : Borsa: Europa in ordine sparso dopo stime Boe, Milano +0,25%: Effetto trimestrali, futures contrastati dopo richies… - fisco24_info : Borsa: Milano debole (+0,1%) come Europa, Tim -6%: Toniche le banche ad eccezione di Mps. In calo Ferrari e Stm -