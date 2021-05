Arisa e l’enorme rivelazione sul fidanzato | “Quando parliamo della sessualità ”

Leggi su kronic

(Di giovedì 6 maggio 2021) La cantante e opinionista di Amici ha sempre avuto una vita sentimentale movimentata. Dopo le allusioni su un ipotetico matrimonio è pace fatta con Andrea di Carlo, anche se spunta un particolare inaspettatoin lacrimeLa quiete sentimentale non pare faccia parte di, che però ama la sincerità, come d’altronde cantava in uno dei suoi brani più celebri di Sanremo.ad Amici è una delle insegnanti più amate dal pubblico a casa, in studio regala momenti esilaranti insieme a Rudy Zerbi einizia a cantare la sua voce incanta il pubblico intero. Da qualche tempo è fidanzata con il suo agente Andrea Di Carlo con il quale, proprio pochi giorni dopo l’ultima edizione di Sanremo, sembrava avesse rotto per sempre. LEGGI QUI>>>rivela alcuni spoiler di Amici: ...