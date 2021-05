Ancora niente vaccino per mia moglie, malata di Alzheimer da 18 anni: non so più cosa fare (Di giovedì 6 maggio 2021) di Apostolos Petratos* Gentile Presidente della Regione Toscana, Gentili Assessori, Sono obbligato a rivolgermi a voi perché è impossibile navigare tra numeri telefonici dedicati, indirizzi mail, informazioni approssimative incomplete per affrontare una situazione di per sé insostenibile, resa Ancora più insostenibile dall’emergenza pandemica che riguarda mia moglie Annalia Bovone di 75 anni, malata di Alzheimer da 18 anni allo stadio avanzato della malattia, allettata e alimentata attraverso la Peg, che nonostante tutte le mie sollecitazioni sia al medico curante sia ai vari uffici preposti non ha Ancora ricevuto né il vaccino – che altri malati Alzheimer hanno già ricevuto – né una risposta o informazione adeguata all’urgenza e alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) di Apostolos Petratos* Gentile Presidente della Regione Toscana, Gentili Assessori, Sono obbligato a rivolgermi a voi perché è impossibile navigare tra numeri telefonici dedicati, indirizzi mail, informazioni approssimative incomplete per affrontare una situazione di per sé insostenibile, resapiù insostenibile dall’emergenza pandemica che riguarda miaAnnalia Bovone di 75dida 18allo stadio avanzato della malattia, allettata e alimentata attraverso la Peg, che nonostante tutte le mie sollecitazioni sia al medico curante sia ai vari uffici preposti non haricevuto né il– che altri malatihanno già ricevuto – né una risposta o informazione adeguata all’urgenza e alla ...

