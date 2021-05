X Factor 2021, Lodovica Comello in pole position per prendere il posto di Cattelan (Di mercoledì 5 maggio 2021) Comincia a prendere forma la nuova edizione di X Factor. Il popolare talent musicale di Sky quest’anno deve fare i conti con l’addio del suo storico conduttore, Alessandro Cattelan, che dopo dieci anni ha deciso di lasciare la trasmissione per lanciarsi in nuove avventure. E così ormai da mesi si susseguono le voci su chi sarà chiamato ad accollarsi un’eredità piuttosto pesante. Secondo quanto riporta TvBlog, nelle ultime ore un nome si sarebbe imposto sulla concorrenza. Si tratta di Lodovica Comello, la spigliata e ironica conduttrice di Italia’s Got Talent, che sarebbe in netto vantaggio per succedere a Cattelan alla guida di X Factor. Una scelta interna al mondo Sky, dunque, come già accaduto durante la scorsa edizione, quando ... Leggi su tpi (Di mercoledì 5 maggio 2021) Comincia aforma la nuova edizione di X. Il popolare talent musicale di Sky quest’anno deve fare i conti con l’addio del suo storico conduttore, Alessandro, che dopo dieci anni ha deciso di lasciare la trasmissione per lanciarsi in nuove avventure. E così ormai da mesi si susseguono le voci su chi sarà chiamato ad accollarsi un’eredità piuttosto pesante. Secondo quanto riporta TvBlog, nelle ultime ore un nome si sarebbe imsulla concorrenza. Si tratta di, la spigliata e ironica conduttrice di Italia’s Got Talent, che sarebbe in netto vantaggio per succedere aalla guida di X. Una scelta interna al mondo Sky, dunque, come già accaduto durante la scorsa edizione, quando ...

