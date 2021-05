Vaccini: da domani prenotazioni per “over 50”, da venerdì isole minori (Di mercoledì 5 maggio 2021) Confermato, da domani (giovedì 6 maggio) alle ore 20, l’avvio delle prenotazioni in Sicilia – sulla piattaforma di Poste italiane – per le vaccinazioni nella fascia 50-59 anni (nati dal 1962 al 1971). Lo prevede un’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, appena firmata. Lo stesso provvedimento dispone, per gli ultracinquantenni (senza patologie), l’utilizzo del il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di mercoledì 5 maggio 2021) Confermato, da(giovedì 6 maggio) alle ore 20, l’avvio dellein Sicilia – sulla piattaforma di Poste italiane – per le vaccinazioni nella fascia 50-59 anni (nati dal 1962 al 1971). Lo prevede un’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, appena firmata. Lo stesso provvedimento dispone, per gli ultracinquantenni (senza patologie), l’utilizzo del il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

