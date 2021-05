Ucciso per un parcheggio, rimossi fioriere e paletti abusivi a Torre Annunziata (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – fioriere e paletti di ferro, sistemati abusivamente, rimossi dalla polizia municipale. E’ quanto avvenuto questa mattina a Torre Annunziata (Napoli) nell’ambito delle attività volte alla rimozione di oggetti ingombranti indebitamente posizionati sul suolo pubblico, attività intensificatesi dopo l’uccisione di Maurizio Cerrato, l’uomo di 61 anni aggredito a morte da quattro persone solo per avere difeso la figlia, alla quale era stata squarciata una ruota dell’auto perchè aveva parcheggio in un posto lungo la pubblica strada ”occupato” da una sedia. Gli agenti, agli ordini del comandante Antonio Virno, come fanno sapere dal Comune, hanno effettuato un’operazione che ha interessato via Prota, corso ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) –di ferro, sistemati abusivamente,dalla polizia municipale. E’ quanto avvenuto questa mattina a(Napoli) nell’ambito delle attività volte alla rimozione di oggetti ingombranti indebitamente posizionati sul suolo pubblico, attività intensificatesi dopo l’uccisione di Maurizio Cerrato, l’uomo di 61 anni aggredito a morte da quattro persone solo per avere difeso la figlia, alla quale era stata squarciata una ruota dell’auto perchè avevain un posto lungo la pubblica strada ”occupato” da una sedia. Gli agenti, agli ordini del comandante Antonio Virno, come fanno sapere dal Comune, hanno effettuato un’operazione che ha interessato via Prota, corso ...

PaolaTavernaM5S : Sono stati anni terribili quelli vissuti dalla famiglia di Marco #Vannini, ucciso a casa della sua fidanzata 6 anni… - mariocalabresi : Oggi è stato ristabilito un principio fondamentale: non devono esistere zone franche per chi ha ucciso. La giustizi… - Giorgiolaporta : Lui è #MarioRoggero il #gioielliere che ha ucciso 2 rapinatori. Non solo gli esprimo la mia vicinanza umana per l'a… - mlucy944 : RT @Corriere: «Io, nato per essere ucciso»: attori e artisti nella parte del visone - takemejelena : RT @arianagrimmie: L’Italia è un paese morto, ucciso dagli stessi che dicono che i giovani non hanno voglia di lavorare e che 40 anni fa co… -