Trombati o pensionati, giornalisti in coda per entrare nei vertici Rai (Di mercoledì 5 maggio 2021) In 183 in lizza a1 Senato e 132 alla Camera L’esercito dei candidati a1 cda Rai Corriere della sera, pagina 13, di Antonella Baccaro. Ci sono Simona Agnes e Paola Severini, candidate in pectore alla presidenza della Rai, tra quanti hanno presentato il proprio curriculum per entrare nel consiglio di amministrazione dell’azienda pubblica nei quattro posti messi a disposizione delle scelte del Parlamento. I nominativi sono stati vagliati da Camera e Senato e sono molti meno della volta precedente: 183 al Senato (3 candidature non sono state correttamente presentate) e 132 per la Camera. Di atteso c’è la riproposizione dei due consiglieri di centrodestra Igor De Biasio (Lega) e Giampaolo Rossi (Fratelli d’Italia). Non si sono ripresentati invece Rita Borioni (Pd) e Beatrice Coletti (M5S). Ma tra nomi in lista si possono riconoscere alcuni di quelli che il Pd sembra ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 5 maggio 2021) In 183 in lizza a1 Senato e 132 alla Camera L’esercito dei candidati a1 cda Rai Corriere della sera, pagina 13, di Antonella Baccaro. Ci sono Simona Agnes e Paola Severini, candidate in pectore alla presidenza della Rai, tra quanti hanno presentato il proprio curriculum pernel consiglio di amministrazione dell’azienda pubblica nei quattro posti messi a disposizione delle scelte del Parlamento. I nominativi sono stati vagliati da Camera e Senato e sono molti meno della volta precedente: 183 al Senato (3 candidature non sono state correttamente presentate) e 132 per la Camera. Di atteso c’è la riproposizione dei due consiglieri di centrodestra Igor De Biasio (Lega) e Giampaolo Rossi (Fratelli d’Italia). Non si sono ripresentati invece Rita Borioni (Pd) e Beatrice Coletti (M5S). Ma tra nomi in lista si possono riconoscere alcuni di quelli che il Pd sembra ...

tvzoomitalia : Trombati o pensionati, giornalisti in coda per entrare nei vertici Rai @Raiofficialnews #nomine - theoretro : La #Rai è un carrozzone che serve alla politica per ingraziarsi anziani pensionati di livello culturale basso,da ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Trombati pensionati Trombati o pensionati, giornalisti in coda per entrare nei vertici Rai TvZoom Trombati o pensionati, giornalisti in coda per entrare nei vertici Rai La nostra rassegna stampa: da Giovanni Minoli a Claudio Brachino, passando per Tiziana Ferrario, candidato anche Roberto Amen.

Molinella, addio all’ex fornaio tra Verdi e i pompieri La tromba ha salutato il 72enne morto in un incidente. I vigili del fuoco volontari schierati per tributare gli onori ...

La nostra rassegna stampa: da Giovanni Minoli a Claudio Brachino, passando per Tiziana Ferrario, candidato anche Roberto Amen.La tromba ha salutato il 72enne morto in un incidente. I vigili del fuoco volontari schierati per tributare gli onori ...