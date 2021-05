Toscana, al via da oggi i vaccini agli over 65: come prenotare l’appuntamento (Di mercoledì 5 maggio 2021) A partire dalle 9 di questa mattina di mercoledì 5 maggio 2021 anche i nati tra il 1952 e il 1956 potranno accedere al portale regionale per prenotare il vaccino anti-Covid. Le agende resteranno aperte fino all’esaurimento delle 9.600 dosi di Johnson & Johnson, arrivate ieri mattina. come faccio la prenotazione vaccino Toscana? Ecco tutte le indicazioni. Prenotazione vaccino Toscana chi può richiederlo ad oggi Gli over 70 hanno iniziato a ricevere il vaccino prenotandosi sul portale dallo scorso 30 aprile e potranno prenotarsi fino al 7 giugno. I nati tra il 1941 e il 1951 avranno la possibilità di programmare la propria vaccinazione a lungo periodo, nei centri vaccinali indicati dagli stessi interessati. Gli over 70 che non possiedono uno ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 5 maggio 2021) A partire dalle 9 di questa mattina di mercoledì 5 maggio 2021 anche i nati tra il 1952 e il 1956 potranno accedere al portale regionale peril vaccino anti-Covid. Le agende resteranno aperte fino all’esaurimento delle 9.600 dosi di Johnson & Johnson, arrivate ieri mattina.faccio la prenotazione vaccino? Ecco tutte le indicazioni. Prenotazione vaccinochi può richiederlo adGli70 hanno iniziato a ricevere il vaccino prenotandosi sul portale dallo scorso 30 aprile e potranno prenotarsi fino al 7 giugno. I nati tra il 1941 e il 1951 avranno la possibilità di programmare la propria vaccinazione a lungo periodo, nei centri vaccinali indicati dstessi interessati. Gli70 che non possiedono uno ...

