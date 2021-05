Taranto e provincia, cinquantamila vaccinati. Puglia verso il milione e mezzo di somministrazioni Dati diffusi dal ministero della Salute sulla campagna anti corona virus (Di mercoledì 5 maggio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Asl Bari: Sono cominciate nella Asl di Bari le somministrazioni delle seconde dosi di vaccino anti Covid destinate agli operatori scolastici. Le prime sedute – circa 600 vaccinazioni – ieri nella palestra dell’istituto Rosa Luxemburg ad Acquaviva delle Fonti. Operazioni svolte regolarmente e in maniera ordinata con una larga adesione e una ottima partecipazione da parte del personale docente e non docente degli istituti presenti ad Acquaviva. Intanto il Dipartimento di Prevenzione sta procedendo alla programmazione delle successive somministrazioni previste nei prossimi giorni e che riguarderanno tutti gli istituti di Bari e provincia. La campagna di vaccinazione in favore dei fragili e dei soggetti delle fasce di età 79-70 anni e ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 5 maggio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione: Asl Bari: Sono cominciate nella Asl di Bari ledelle seconde dosi di vaccinoCovid destinate agli operatori scolastici. Le prime sedute – circa 600 vaccinazioni – ieri nella palestra dell’istituto Rosa Luxemburg ad Acquaviva delle Fonti. Operazioni svolte regolarmente e in maniera ordinata con una larga adesione e una ottima partecipazione da parte del personale docente e non docente degli istituti presenti ad Acquaviva. Intanto il Dipartimento di Prevenzione sta procedendo alla programmazione delle successivepreviste nei prossimi giorni e che riguarderanno tutti gli istituti di Bari e. Ladi vaccinazione in favore dei fragili e dei soggetti delle fasce di età 79-70 anni e ...

