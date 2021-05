Stellantis - La crisi dei chip pesa sui volumi: "persi" 190 mila veicoli (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il gruppo Stellantis lancia l'allarme sull'impatto della crisi dei chip. La carenza di semiconduttori ha determinato la perdita di volumi produttivi per circa 190 mila unità solo nei primi tre mesi dell'anno e, come già anticipato negli scorsi giorni dal gruppo Volkswagen, è destinata a peggiorare nel secondo trimestre. L'allarme. In particolare, il costruttore guidato da Carlos Tavares ha chiuso il periodo gennaio-marzo con 1,567 milioni di consegne, l'11% in più rispetto all'aggregato conseguito dalla Fiat Chrysler e dalla PSA nel pari periodo del 2020. Tale andamento, spiega Stellantis in un comunicato, riflette "la robusta domanda e il mix della clientela retail, nonche l'impatto della sospensione temporanea della produzione nel primo trimestre 2020 dovuta al Covid, parzialmente ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il gruppolancia l'allarme sull'impatto delladei. La carenza di semiconduttori ha determinato la perdita diproduttivi per circa 190unità solo nei primi tre mesi dell'anno e, come già anticipato negli scorsi giorni dal gruppo Volkswagen, è destinata a peggiorare nel secondo trimestre. L'allarme. In particolare, il costruttore guidato da Carlos Tavares ha chiuso il periodo gennaio-marzo con 1,567 milioni di consegne, l'11% in più rispetto all'aggregato conseguito dalla Fiat Chrysler e dalla PSA nel pari periodo del 2020. Tale andamento, spiegain un comunicato, riflette "la robusta domanda e il mix della clientela retail, nonche l'impatto della sospensione temporanea della produzione nel primo trimestre 2020 dovuta al Covid, parzialmente ...

