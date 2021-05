Sport | Vezzali | ' riaperture legate a pandemia | presenza importante anche se minima'

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "Lesonoal quadro epidemiologico. La possibilità di praticareall'aperto è una grande passo avanti così come lo saranno le piscine a partire da metà maggio e le palestre dal 1° giugno". Lo ha detto il Sottosegretario con delega allo, Valentina, alla riunione delle Commissioni Cultura di Camera e Senato, in merito alle. "Per quanto riguarda le piscine al chiuso - ha proseguito il Sottosegretario - al momento sono state escluse ma si sta lavorando affiche riaprano al più presto e in totale sicurezza". Laha poi concluso sottolineando che "lase, è".

giornaleradiofm : Sport: Vezzali 'riaperture in base a quadro epidemiologico': (ANSA) - ROMA, 05 MAG - 'Le riaperture sono legate al… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DOPING - Vezzali: 'Dobbiamo stimolare sempre di più questa battaglia, deve partire dalla scuola' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DOPING - Vezzali: 'Dobbiamo stimolare sempre di più questa battaglia, deve partire dalla scuola' - susydigennaro : RT @napolimagazine: DOPING - Vezzali: 'Dobbiamo stimolare sempre di più questa battaglia, deve partire dalla scuola' - apetrazzuolo : DOPING - Vezzali: 'Dobbiamo stimolare sempre di più questa battaglia, deve partire dalla scuola' -

Ultime Notizie dalla rete : Sport Vezzali

Lo dice la sottosegretaria alloValentina, in audizione alle Commissioni riunite Cultura di Camera e Senato sulle linee programmatiche del Governo in materia di. "Investire nello ...Lo dice la sottosegretaria alloValentina, in audizione alle Commissioni riunite Cultura di Camera e Senato sulle linee programmatiche del Governo in materia di. "Ritengo però - ...Lo ha detto il Sottosegretario con delega allo sport, Valentina Vezzali, alla riunione delle Commissioni Cultura di Camera e Senato, in merito alle riaperture. “Per quanto riguarda le piscine al ...(ANSA) – ROMA, 05 MAG – “Le riaperture sono legate al quadro epidemiologico che il Paese sta vivendo, ci sono il Cts, il dipartimento sport che si confronta con ministero della Salute e poi il governo ...