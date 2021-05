Slittano i nuovi sostegni, sindacati in pressing per proroga anti-licenziamenti (Di mercoledì 5 maggio 2021) Non arriverà questa settimana il nuovo decreto sostegni bis, che deve distribuire quasi altri 40 miliardi di aiuti a famiglie e imprese ancora alle prese con la crisi innescata dalla pandemia. L’approdo in Consiglio dei ministri del provvedimento slitta alla prossima settimana, perché nonostante gli sforzi per accelerare sono tante ancora le questioni aperte, dal Pd che chiede di inserire un “pacchetto turismo” alle discussioni sul cuore del nuovo intervento, la nuova tornata degli indennizzi alle imprese, con la Lega che insiste per innovare il meccanismo e dare un ristoro più mirato - guardando ai costi fissi - in particolare a chi ha chiuso per le misure anti-contagio. Oltre al problema delle imprese c’è quello dei posti di lavoro, ricordano però i sindacati, in pressing sul governo per ottenere una ulteriore ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 5 maggio 2021) Non arriverà questa settimana il nuovo decretobis, che deve distribuire quasi altri 40 miliardi di aiuti a famiglie e imprese ancora alle prese con la crisi innescata dalla pandemia. L’approdo in Consiglio dei ministri del provvedimento slitta alla prossima settimana, perché nonostante gli sforzi per accelerare sono tante ancora le questioni aperte, dal Pd che chiede di inserire un “pacchetto turismo” alle discussioni sul cuore del nuovo intervento, la nuova tornata degli indennizzi alle imprese, con la Lega che insiste per innovare il meccanismo e dare un ristoro più mirato - guardando ai costi fissi - in particolare a chi ha chiuso per le misure-contagio. Oltre al problema delle imprese c’è quello dei posti di lavoro, ricordano però i, insul governo per ottenere una ulteriore ...

Proroga al 31 maggio per lo stop cartelle esattoriali - Milano Post ... pagamenti Irap per chi ha avuto un esonero che non spettava lo scorso anno che slittano a ... ai fondi per l'esonero della Tari durante i mesi di chiusura - e per nuovi aiuti alle famiglie - da due o ...

Slittano i nuovi sostegni, sindacati in pressing per proroga anti-licenziamenti Non arriverà questa settimana il nuovo decreto Sostegni bis, resta il nodo del sistema di indennizzi alle imprese ...

