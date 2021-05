Scuola, in quarantena per il Covid ci sono 182 classi. La primaria preoccupa: ecco perché (Di mercoledì 5 maggio 2021) ANCONA - L'effetto Scuola è tra i dati più monitorati dagli esperti della Regione - assieme all'andamento dei contagi nei Comuni - mentre si contano i giorni da qui alla fine dell'anno per chiudere un ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 5 maggio 2021) ANCONA - L'effettoè tra i dati più monitorati dagli esperti della Regione - assieme all'andamento dei contagi nei Comuni - mentre si contano i giorni da qui alla fine dell'anno per chiudere un ...

Carlino_Bologna : Covid scuola a Bologna, aumentano i contagi. 'Le classi in quarantena sono raddoppiate' - chosenxhabit : @sweetvfranci con la scuola ho un rapporto abbastanza 'ansioso' ma più che altro perchè con la quarantena ho affron… - statodelsud : Scuola: Marche, 182 classi in quarantena su 10.428 - Pino__Merola : Scuola: Marche, 182 classi in quarantena su 10.428 - Napalm51 : RT @twittingelenaa: De gregorio :”Da bambini prendevamo la varicella e facevamo la *quarantena*(?) a casa e poi tornavamo a scuola”. Gardin… -