Scandalo Indonesia, in aeroporto test Covid con tamponi riusati (Di mercoledì 5 maggio 2021) Lavavano i tamponi nasali per il Covid e li utilizzavano nuovamente per testare i passeggeri in partenza all'aeroporto di Medan, in Indonesia. Con questa accusa sono stati arrestati cinque impiegati ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 5 maggio 2021) Lavavano inasali per ile li utilizzavano nuovamente perare i passeggeri in partenza all'di Medan, in. Con questa accusa sono stati arrestati cinque impiegati ...

