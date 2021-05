Santoro tifa per Fedez: “Ha contrastato il potere del pensiero unico” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag – Michele Santoro torna alla ribalta con un’intervista alla Stampa e lo fa per ergere ad eroe Fedez in virtù del suo discorso sul palco del Concertone. Non solo: per criticare la Rai, ovviamente, passa per Berlusconi, il suo acerrimo nemico. Santoro: “Fedez? Ha posto una domanda giusta” “Fedez ha posto una domanda alla quale tutti noi dobbiamo dare una risposta: ‘Io posso? Posso dire quello che ho deciso di dire?’ Ha fatto quello che in tutto il mondo fanno artisti, attori, giocatori di basket: contrastare il potere”, dice Santoro. E tanti saluti al contraddittorio (d’altronde è coerente col suo personaggio e coi programmi da lui sempre condotti). “Rai assoggettata al pensiero unico” “La sinistra e il Movimento 5 stelle ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag – Micheletorna alla ribalta con un’intervista alla Stampa e lo fa per ergere ad eroein virtù del suo discorso sul palco del Concertone. Non solo: per criticare la Rai, ovviamente, passa per Berlusconi, il suo acerrimo nemico.: “? Ha posto una domanda giusta” “ha posto una domanda alla quale tutti noi dobbiamo dare una risposta: ‘Io posso? Posso dire quello che ho deciso di dire?’ Ha fatto quello che in tutto il mondo fanno artisti, attori, giocatori di basket: contrastare il”, dice. E tanti saluti al contraddittorio (d’altronde è coerente col suo personaggio e coi programmi da lui sempre condotti). “Rai assoggettata al” “La sinistra e il Movimento 5 stelle ...

