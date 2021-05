Recovery | il testo del Piano consultabile online

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 5 maggio 2021) E’sul sito del governo ildelnazionale di ripresa e resilienza inviato a Bruxelles venerdì scorso (LEGGI). Il documento, dal titolo ‘Italia domani’, è lungo 269 pagine. Il Pnrr è la chiave per affrontare la “sfida di modernizzazione del Paese” mettendo a disposizione quasi 50 miliardi sul digitale per realizzare progetti concreti, ha detto in mattinata il Ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione Digitale, Vittorio Colao, intervenendo alla presentazione dello studio promosso dal Cotec sulla digitalizzazione delle Pmi in Italia. “La parte che io seguirò più direttamente, sotto la mia responsabilità, vale da sola più di 13 miliardi e si concentra su, da un lato, le infrastrutture digitali: entro il 2026 vogliamo garantire a tutti gli italiani la connessione a 1giga”. E ancora: “Lavoriamo ...