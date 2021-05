Prosegue l’effetto Mou: il titolo della Roma a +14% in Borsa (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dopo il +26% fatto registrare in chiusura nella giornata di ieri, continua la corsa della Roma in Borsa grazie all’effetto Mourinho. L’annuncio del nuovo allenatore portoghese ha fatto volare il titolo e il trend sta Proseguendo questa mattina. Alle ore 10 passate, il titolo del club giallorosso sta guadagnando oltre il 14% in Borsa, a L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dopo il +26% fatto registrare in chiusura nella giornata di ieri, continua la corsaingrazie alMourinho. L’annuncio del nuovo allenatore portoghese ha fatto volare ile il trend stando questa mattina. Alle ore 10 passate, ildel club giallorosso sta guadagnando oltre il 14% in, a L'articolo

