Precari della scuola | verso una sanatoria parziale

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Tutto ancora top secret, ma sembra ormai imminente un decreto del governo su proposta del ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, per sanare la posizione di migliaia di docenti, che verranno messi in cattedra da settembre senza passare per il concorso, ma tenendo presente titoli di servizio nella. Potrebbe essere una misura variamente articolata (), ma tanto basta per far esultare la Lega, che questo voleva, insieme a Pd, Leu e sindacati. Ieri, nell’audizione davanti alle commissioni Istruzione e Cultura di Camera e Senato il ministro Bianchi sul tema ha detto: “Abbiamo il tema del transitorio: come recuperare coloro che hanno accumulato esperienza e che hanno bisogno di stabilità. Su quasi 500mila posti comuni, abbiamo oltre 200mila docenti a tempo determinato con situazioni ...