Portella (responsabile tamponi Napoli): «Fino a domenica non potremo escludere altri contagi»

A Radio Punto Nuovo ha parlato il professor Portella, responsabile dei tamponi del Napoli. Ha commentato la positività di Nikola Maksimovic emersa ieri ai test di controllo.

«Maksimovic è risultato positivo nel canonico giro di controllo. Adesso la gestione del caso passa all'Asl di riferimento. Oggi la squadra verrà sottoposta ad esame sierologico e ad un nuovo giro di tamponi. Speriamo di dare risposta già questa sera. Il pericolo di altri contagi c'è sempre. Fino a domenica non siamo tranquilli: cinque giorni per scongiurare i rischi. Ci sarà un nuovo tampone venerdì oltre a quello effettuato oggi».

